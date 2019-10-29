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Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресла

Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресла - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.10.2019, 13:50

Законопроект поддержали все фракции

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №1150 о введении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Законопроект рассматривался сегодня в первом чтении, за его принятие за основу проголосовали 323 нардепа, ни одного голоса против подано не было.

Спикер Рады Дмитрий Разумков, с согласия главы профильного комитета, предложил принять законопроект в целом, и депутаты одобрили его 332 голосами, также без единого голоса против.

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Согласно законопроекту, за нарушение правил перевозки детей на водителя должен быть наложен штраф в размере 30 необлагаемых налогом минимальных доходов (510 грн), в случае повторного нарушения в течение года - штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимальных доходов (850 грн). 

Согласно правилам дорожного движения, детей ростом менее 145 см и возрастом менее 12 лет нельзя перевозить в автомобиле без специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

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верховная рада перевозка детей автокресло законопроект 1150
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