Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресла

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №1150 о введении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Законопроект рассматривался сегодня в первом чтении, за его принятие за основу проголосовали 323 нардепа, ни одного голоса против подано не было.

Спикер Рады Дмитрий Разумков, с согласия главы профильного комитета, предложил принять законопроект в целом, и депутаты одобрили его 332 голосами, также без единого голоса против.

Читайте также: Рада начала процесс признания добровольцев ветеранами войны

Согласно законопроекту, за нарушение правил перевозки детей на водителя должен быть наложен штраф в размере 30 необлагаемых налогом минимальных доходов (510 грн), в случае повторного нарушения в течение года - штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимальных доходов (850 грн).

Согласно правилам дорожного движения, детей ростом менее 145 см и возрастом менее 12 лет нельзя перевозить в автомобиле без специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

Читайте также: Рада возвращается к законотворчеству: повестка дня на сегодня