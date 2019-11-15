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Зеленский утвердил штрафы за перевозку детей без автокресла

Зеленский утвердил штрафы за перевозку детей без автокресла - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
15.11.2019, 22:35

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования

Президент Владимир Зеленский подписал закон об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей, принятый парламентом 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Закон дополняет одну из статей Кодекса об админнарушениях новыми частями, которые предусматривают за нарушение правил перевозки детей штраф для водителя в сумме 30 необлагаемых налогом минимальных доходов (510 грн). Повторное нарушение влечет больший штраф - 50 минимумов (850 грн). Рассматривать соответствующие дела будет Нацполиция.

Согласно правилам дорожного движения, детей ростом менее 145 см или возрастом менее 12 лет нельзя перевозить в автомобиле без специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

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закон штрафы перевозка детей Владимир Зеленский
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