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Исследование PISA. 3 декабря вынесут вердикт образованию в Украин

Исследование PISA. 3 декабря вынесут вердикт образованию в Украин - Фото
Фото: LIGA.net
02.12.2019, 23:08

Доля 15-летних с низким уровнем сформированности читательской, математической и естественнонаучной грамотности должна быть менее 15%

Завтра, 3 декабря, Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, Programme for International Student Assessment (PISA) определит уровень образования в Украине. Об этом сообщила в Facebook глава департамента стратегического планирования и евроинтеграции в Министерстве образования и науки Анна Новосад.

Отмечается, что страны-члены Европейского Союза определили себе цель, в соответствии с которой до 2020 года доля 15-летних подростков с низким уровнем сформированности читательской, математической и естественнонаучной грамотности должна составлять менее 15%.

"Завтра в 11:00 по киевскому времени, вместе с более чем 80 странами мира, мы впервые увидим, на каком уровне сформированности этих компетенций находятся наши 15-летние ученики и ученицы. И, соответственно, сможем формировать собственные образовательные цели на основании реальных достижений и данных о жизненных обстоятельств наших учеников", - написала Новосад.

Она сообщила, что это станет первым для Украины исследованием PISA, результаты которого скоро будут готовы.

  • 25 октября Министерство образования и науки утвердило новые условия приема в высшие учебные заведения на 2020 год.

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