Из-за местных выборов каникулы в школах могут начаться на 10 дней раньше – Ляшко

По словам главного санврача, предполагается развести по времени выборы и образовательный процесс

Из-за проведения местных выборов каникулы в школах могут начаться на 10 дней раньше. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID-19", сообщает УНИАН.

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По словам Ляшко, поскольку многие избирательные участки открываются в школах, предполагается сделать каникулы на 10 дней раньше, чем было запланировано. Тогда образовательный процесс не будет пересекаться с подготовкой и проведением выборов.

Член ЦИК Андрей Гевко отметил, что в образовательных учреждениях находятся 12 056 избирательных участков. Это не только школы, но и университеты и институты.

Местные выборы пройдут 25 октября.

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Денис Юдин

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