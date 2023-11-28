Из-за штормов в Украине погибли 10 человек, 23 пострадали, в том числе дети – МВД
В Украине из-за непогоды погибли 10 человек, пострадали 23 человека, в том числе дети. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По оперативной информации МВД, в Одесской, Харьковской, Николаевской областях и в Киеве из-за штормов и снегопада погибли 10 человек, 23 человека пострадали, среди них два ребенка.
В Одесской области подразделения ГСЧС оказали помощь 2498 людям, в том числе 162 детям. Пять человек из-за непогоды погибли, еще 15 – пострадали.
В Николаевской области погибли два человека, еще двое пострадали.
Восемь автодорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения.
Остаются обесточенными 411 населенных пунктов в 11 областях.
Работают общегосударственные и региональные штабы по ликвидации последствий непогоды, сообщил министр.
- 26 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине из-за непогоды обесточены 400 населенных пунктов в 10 областях.
- 27 ноября в Укрэнерго сообщили, что из-за непогоды обесточены уже 2046 населенных пунктов. Самая сложная ситуация была в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Кировоградской областях.