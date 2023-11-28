Из-за штормов в Украине погибли 10 человек, 23 пострадали, в том числе дети – МВД

В Украине из-за непогоды погибли 10 человек, пострадали 23 человека, в том числе дети, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко

Фото - Telegram Ігор Клименко | МВС

В Украине из-за непогоды погибли 10 человек, пострадали 23 человека, в том числе дети. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По оперативной информации МВД, в Одесской, Харьковской, Николаевской областях и в Киеве из-за штормов и снегопада погибли 10 человек, 23 человека пострадали, среди них два ребенка.

В Одесской области подразделения ГСЧС оказали помощь 2498 людям, в том числе 162 детям. Пять человек из-за непогоды погибли, еще 15 – пострадали.

В Николаевской области погибли два человека, еще двое пострадали.

Восемь автодорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения.

Остаются обесточенными 411 населенных пунктов в 11 областях.

Работают общегосударственные и региональные штабы по ликвидации последствий непогоды, сообщил министр.