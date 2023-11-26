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В Украине из-за непогоды обесточены 400 населенных пунктов в 10 областях – Зеленский

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26.11.2023, 21:08
В Украине из-за непогоды обесточены 400 населенных пунктов в 10 областях – Зеленский - Фото
Фото - Національна поліція
дополнено

Из-за штормов и снегопадов в 10 областях Украины без электроснабжения остаются около 400 населенных пунктов, энергетики работают над скорейшим восстановлением подачи электричества. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Прошу всех граждан Украины в районах, где царит непогода: будьте максимально осторожны. При необходимости, пожалуйста, обращайтесь в ГСЧС Украины, Национальную полицию, другие наши государственные и коммунальные структуры", – сказал президент.

Он отметил, что в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской областях уже развернуты и работают оперативные штабы. На дороги, где это нужно, выведена спецтехника.

ДОПОЛНЕНО в 22:05. Как уточнил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба, обесточены 35 населенных пунктов в Николаевской области, 30 – в Кировоградской, 22 – в Киевской, 20 – в Полтавской, 18 – в Черкасской, девять – в Черниговской, восемь – в Днепропетровской, шесть в Донецкой и четыре в Сумской.

Сегодня в ДТЭК Одесские электросети сообщили, что из-за снега, порывов ветра и падения деревьев более 100 населенных пунктов остались без света. Больше всего отключений в Измаильском и Одесском районах. Движение по трассе Одесса — Рени перекрыто для всех видов транспорта из-за усиления непогоды.

  • В Молдове 109 населенных пунктов частично или полностью остались без электричества из-за сильного ветра и снегопада.  

Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийнепогода

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