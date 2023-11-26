В Україні через негоду знеструмлено 400 населених пунктів у 10 областях – Зеленський

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Через шторми та снігопади у 10 областях України без електропостачання залишаються близько 400 населених пунктів, енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електрики. Про це сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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"Прошу всіх громадян України в районах, де панує негода: будь ласка, будьте максимально обережними. За потреби, будь ласка, звертайтеся до ДСНС України, Національної поліції, до інших наших державних і комунальних структур", – сказав президент.

Він зазначив, що в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській областях вже розгорнуто та працюють оперативні штаби. На дороги, де це потрібно, виведено спецтехніку.

ДОПОВНЕНО о 22:05. Як уточнив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба, знеструмлено 35 населених пунктів у Миколаївській області, 30 – у Кіровоградській, 22 – у Київській, 20 – у Полтавській, 18 – у Черкаській, вісім – у Чернігівській, вісім – у Дніпропетровській, шість у Донецькій та чотири у Сумській.

Сьогодні в ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що через сніг, пориви вітру та падіння дерев понад 100 населених пунктів залишилися без світла. Найбільше відключень в Ізмаїльському та Одеському районах. Рух трасою Одеса — Рені перекритий для всіх видів транспорту через посилення негоди.

У Молдові 109 населених пунктів частково або повністю залишилися без електрики через сильний вітер і снігопад.

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