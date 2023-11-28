Через шторми в Україні загинуло 10 людей, 23 постраждали, зокрема діти – МВС

В Україні через негоду загинули 10 людей, постраждали 23 особи, зокрема діти, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Фото - Telegram Ігор Клименко | МВС

В Україні через негоду загинули 10 людей, постраждали 23 особи, зокрема діти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За оперативною інформацією МВС, в Одеській, Харківській, Миколаївській областях та в Києві через шторми та снігопади загинули 10 осіб, 23 особи постраждали, серед них дві дитини.

На Одещині підрозділи ДСНС надали допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. П'ятеро людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали.

На Миколаївщині загинули двоє людей, ще двоє постраждали.

Вісім автошляхів у Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються перекритими для руху.

Залишаються знеструмленими 411 населених пунктів у 11 областях.

Працюють загальнодержавні та регіональні штаби щодо ліквідації наслідків негоди, повідомив міністр.