Прорыв. Украинским ученым купят специальное судно для Антарктиды

Станция Академик Вернадский (скриншот из видеозаписи)

Для украинских исследователей приобретут океанское судно ледового класса для исследований Антарктиды и Мирового океана. Решение о выделении средств на эти нужды принял Кабмин на сегодняшнем заседании, сообщает Национальный антарктический научный центр.

Планируется, что соглашение о покупке будет заключено до конца текущего года, а первый выход судна в океан под украинским флагом состоится в 2020-м. В Минобразования полагают, что приобретение подобного судна позволит украинским ученым быть более самостоятельными и строить стратегические планы исследований. По словам министра Анны Новосад, уже завершается подготовка программы полярных исследований на 2021-2030 годы, в которой учтут наличие собственного корабля.

В НАНЦ говорят, что Украина с конца 20-го века не могла вести исследования в Мировом океане на собственном судне. Сейчас же на его приобретение выделено 252 млн гривень. "Это тот максимум, на который мы можем рассчитывать, но мы будем работать над тем, чтобы уложиться в меньшую сумму и сэкономить государственные средства", - отметил директор центра Евгений Дикий.

Фото: НАНЦ/Facebook

Ранее стало известно, что в 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на 2020-2021 годы документы на места ученых подали вдвое больше кандидатов, чем в прошлогоднюю.

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