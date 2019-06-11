"Ждут по 10 часов": боевики ввели ограничения на блокпостах

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Боевики ограничили количество автомобилей, которые пересекают линию разграничения во временно оккупированной Еленовке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

9 июня на блокпосте террористов команда миссии зафиксировала как минимум 200 автомобилей, ожидавших в очереди для проезда в подконтрольные правительству районы.

Мужчина и женщина 50–59 лет сообщили, что они ожидают на этом блокпосте уже более 10 часов, чтобы попасть в подконтрольные правительству районы.

"Трое членов вооруженных формирований на блокпосте сообщили наблюдателям, что несколько дней назад в силу вступило новое "распоряжение", согласно которому только шести автомобилям разрешено въезжать на блокпост каждые 30 минут", - уточнили в пресс-службе.

С 1 июня 2019 года контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе перешли на летний режим работы.