Жителя Сум оштрафовали на 17000 грн за поход в магазин без маски

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В Сумах суд наложил штраф 17000 грн на жителя города, который зашел в магазин сети АТБ без медицинской маски, чем нарушил установленные горсоветом правила карантина. Об этом сообщает портал судебной власти Украины.

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Согласно протоколу, вечером 30 марта мужчина зашел в магазин АТБ без средств защиты, "то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски)".

По информации суда, мужчина в судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе.

Также нарушителю придется оплатить судебные расходы в размере 420 грн.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Кабмин намерен усилить карантинные ограничения, которые будут действовать до 24 апреля. Среди прочего планируют запретить находиться в общественных местах без маски или респиратора.

На утро 1 апреля в Украине зафиксированы 645 случаев. Погибли 17 человек . LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.



