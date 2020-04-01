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Жителя Сум оштрафовали на 17000 грн за поход в магазин без маски

Жителя Сум оштрафовали на 17000 грн за поход в магазин без маски - Фото
Фото: unsplash.com
01.04.2020, 18:40

Житель Сум зашел в магазин АТБ без маски и теперь заплатит штраф 17000 грн

В Сумах суд наложил штраф 17000 грн на жителя города, который зашел в магазин сети АТБ без медицинской маски, чем нарушил установленные горсоветом правила карантина. Об этом сообщает портал судебной власти Украины.

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Согласно протоколу, вечером 30 марта мужчина зашел в магазин АТБ без средств защиты, "то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски)".

По информации суда, мужчина в судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе.

Также нарушителю придется оплатить судебные расходы в размере 420 грн.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

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Вадим Ребрина
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