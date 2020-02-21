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Журналист показал, как устроились в Санжарах эвакуированные из Уханя: фото

Журналист показал, как устроились в Санжарах эвакуированные из Уханя: фото - Фото
Фото: Facebook Александра Махова
21.02.2020, 19:37

Журналист Александр Махов показал условия проживания на базе Нацгвардии в Новых Санжарах

Журналист Александр Махов, который находится вместе с эвакуированными из Уханя гражданами в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, рассказал и показал в своем Facebook, как устроились на базе Нацгвардии граждане Украины и других государств.

Журналист сообщил, что живет в здании вместе с пассажирами самолета и медиками. Выходить наружу, по его словам, запрещено. Внутри можно передвигаться свободно.

Кормят, по словам Махова, три раза в день. Еду приносят люди в защитных костюмах, респираторах и очках.

"Дважды в день осматривают медики. Состояние всех удовлетворительное. Нет нареканий", - написал журналист.

Махов рассказал, что пассажиры живут в комнатах по одному, два или три человека. В каждой комнате есть телевизор, холодильник и балкон, на который можно выходить, чтобы подышать свежим воздухом. Горячая вода в здании - круглосуточно, питьевая - тоже.

По словам журналиста, в обсервации находятся также трое детей от трех до восьми лет. Все они живут в комнатах со своими родителями.

Кроме того Махов сообщил, что находящимся в обсервации можно через КПП передавать продукты питания. "Все уставшие от внимания и лишнего нагнетания ситуации", - подытожил журналист.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая также находится в Санжарах, рассказала, что сегодня команда Минздрава проверяла больницы Полтавы на способность принимать в случае необходимости людей в инфекционные боксы.

  • Вчера, 20 февраля, эвакуированных из Уханя граждан Украины и других государств привезли в обсервацию в Санжарах Полтавской области. При этом люди, которые называли себя местными жителями, пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированнми. 
  • Сегодня замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль сообщил, что люди прошли еще одно обследование уже непосредственно в обсервации. Ни у кого коронавирус не выявлен. По его словам, учреждение имеет отдельное водоснабжение, отдельную обособленную систему канализации, и сточные воды обрабатываются также в соответствии с санитарными нормами, которые действуют в заведениях оказания медпомощи при инфекционных заболеваниях.

Ребрина Вадим
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коронавирус COVID19 обсервация санжары
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