Эвакуированные прошли обследование в Санжарах. МОЗ говорит - здоровы

Нацгвардейцы охраняют медцентр в Новых Санжарах (Фото: Максим Зубов/пресс-служба НГУ)

Эвакуированные из китайского Уханя граждан, которые находятся на карантине на базе Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, прошли еще одно обследование уже непосредственно в обсервации. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Все они здоровы. Они прошли обследование внутри обсервационного заведения и каких-либо признаков опасности или признаков заболевания ни один человек не имеет, и наши граждане, и граждане других стран", - сказал Коваль.

По словам Коваля, людей обеспечивают питанием три раза в день, передает УНИАН. "Еду готовит другая организация, которая по принципу кейтеринга обеспечивает всех людей продовольствием. Едят люди из одноразовой посуды, эта посуда должным образом обрабатывается в соответствии с санитарными нормами перед утилизацией", - сказал он.

"Учреждение имеет отдельное водоснабжение, отдельную обособленную систему канализации, и сточные воды обрабатываются также в соответствии с санитарными нормами, которые присущи заведениям оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях", - отметил замминистра.

По словам Коваля, "никакой опасности для окружающих эти люди не представляют".