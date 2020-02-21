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Эвакуированные прошли обследование в Санжарах. МОЗ говорит - здоровы

Эвакуированные прошли обследование в Санжарах. МОЗ говорит - здоровы - Фото
Нацгвардейцы охраняют медцентр в Новых Санжарах (Фото: Максим Зубов/пресс-служба НГУ)
21.02.2020, 16:52

Замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль сообщил, что в результате обследования эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах коронавирус не выявлен

Эвакуированные из китайского Уханя граждан, которые находятся на карантине на базе Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, прошли еще одно обследование уже непосредственно в обсервации. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Все они здоровы. Они прошли обследование внутри обсервационного заведения и каких-либо признаков опасности или признаков заболевания ни один человек не имеет, и наши граждане, и граждане других стран", - сказал Коваль.

По словам Коваля, людей обеспечивают питанием три раза в день, передает УНИАН. "Еду готовит другая организация, которая по принципу кейтеринга обеспечивает всех людей продовольствием. Едят люди из одноразовой посуды, эта посуда должным образом обрабатывается в соответствии с санитарными нормами перед утилизацией", - сказал он.

"Учреждение имеет отдельное водоснабжение, отдельную обособленную систему канализации, и сточные воды обрабатываются также в соответствии с санитарными нормами, которые присущи заведениям оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях", - отметил замминистра.

По словам Коваля, "никакой опасности для окружающих эти люди не представляют".

  • Вчера в Санжарах люди, которые называли себя местными жителями, пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированнми из Уханя. Они возводили баррикады, жгли шины и закидывали автобусы камнями. По словам людей, принимавших активное участие в протесте, они возмущены тем, что эвакуированных размещают в неподготовленных, по мнению этих людей, помещениях, и они опасаются, что коронавирус может распространиться в их городке. 
  • Замминистра МОЗ Виктор Ляшко на месте событий убеждал протестующих, что им ничего не угрожает. 
  • Полиция по факту беспорядков в Санжарах открыла уголовное дело. Были задержаны 24 человека, однако всех, кроме одного, уже отпустили домой.
  • Сегодня в МВД сообщили, что подавляющее большинство из 24 задержанных, – это местные жители и жители окрестных населенных пунктов.
  • Глава Минздрава Зоряна Скалецкая, чтобы прекратить панику среди жителей Санжар, приняла решение провести две недели карантина вместе с эвакуированными гражданами на базе Нацгвардии.
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