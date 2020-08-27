К 25 октября количество зараженных COVID-19 может составить 360 000 - секретарь СНБО

По словам Алексея Данилова, на распространение коронавируса негативно может повлиять начало учебного года и местные выборы

Количество зараженных коронавирусом в стране к концу октября может утроиться, заявил пресс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов на заседании СНБО.

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Данилов отметил, что по результатам проведенного мониторинга можно спрогнозировать "существенное увеличение количества новых случаев инфицирования", если украинцы не будут придерживаться правил карантина. В том числе, распространению вируса может способствовать начало учебного процесса и активизация избирательного процесса.

"По состоянию на 25 октября по пессимистическому сценарию мы будем иметь 360 000 случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул он.

На 27 августа в Украине выявили 112 059 заболевших коронавирусом.

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Дарья Мостовая

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