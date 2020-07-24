Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина до конца лета

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон - зеленую, желтую, оранжевую и красную

Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа во избежание пиков заболевания и перегрузки системы здравоохранения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон - зеленую, желтую, оранжевую и красную - по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными.

В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно определенных регионах.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается таковой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

- среднее количество ПЦР- и ИФА-тестирований составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 000 населения суммарно за последние семь дней.

В случае отнесения региона по признаку загруженности коек в регион со значительным распространением COVID-19, на территории региона устанавливается уровень эпидемической опасности:

- желтый - при загруженности более 50% количества коек;

- красный - в случае загруженности более 75% количества коек.

За прошедшие сутки в Украине выявили 972 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Также зафиксировано рекордное число госпитализаций – 255.

Больше всего новых больных за сутки зафиксировали в Киеве, а также во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Читайте также: Карантин. Степанов назвал критерии для попадания регионов в зеленую зону: список

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.