Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и трех областях - динамика
За сутки новых заболевших не выявили в Херсонской и Кировоградской областях
Больше всего новых больных за сутки зафиксировали в Киеве, а также во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях. Об этом говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.
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Киев (7396 больных COVID-19), Львовская (8588), Черновицкая (5485), Ровенская (5399) и Закарпатская (4706) области являются лидерами по числу заболевших за все время эпидемии. Меньше всего инфицированных выявлено в Луганской (118) и Херсонской (218) областях.
За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 62 823 человек, 1571 пациента умерли, 34 886 - выздоровели. За сутки зафиксировали 972 новых заболевших.
Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:
Львовская область – 8588 заболевших (126 за сутки);
Киев - 7396 (118);
Черновицкая - 5485 (42);
Ровенская - 5303 (96);
Закарпатская - 4706 (65);
Ивано-Франковская - 3852 (87);
Киевская - 3421 (30);
Волынская - 3446 (45);
Харьковская - 3277 (74);
Одесская - 2749 (58);
Тернопольская - 2604 (56);
Винницкая - 2462 (46);
Житомирская - 1670 (16);
Днепропетровская - 1302 (27);
Хмельницкая - 1021 (13);
Черкасская – 888 (18);
Донецкая - 830 (12);
Кировоградская - 689 (0);
Запорожская - 712 (12);
Черниговская - 679 (12);
Николаевская - 536 (6);
Сумская - 397 (4);
Полтавская - 378 (7);
Херсонская - 218 (0);
Луганская - 118 (2).
В статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- 22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа.
- По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации.
- В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.
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