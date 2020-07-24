Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Киеве и трех областях - динамика

За сутки новых заболевших не выявили в Херсонской и Кировоградской областях

Больше всего новых больных за сутки зафиксировали в Киеве, а также во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях. Об этом говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.

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Киев (7396 больных COVID-19), Львовская (8588), Черновицкая (5485), Ровенская (5399) и Закарпатская (4706) области являются лидерами по числу заболевших за все время эпидемии. Меньше всего инфицированных выявлено в Луганской (118) и Херсонской (218) областях.

За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 62 823 человек, 1571 пациента умерли, 34 886 - выздоровели. За сутки зафиксировали 972 новых заболевших.

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:

Львовская область – 8588 заболевших (126 за сутки);

Киев - 7396 (118);

Черновицкая - 5485 (42);

Ровенская - 5303 (96);

Закарпатская - 4706 (65);

Ивано-Франковская - 3852 (87);

Киевская - 3421 (30);

Волынская - 3446 (45);

Харьковская - 3277 (74);

Одесская - 2749 (58);

Тернопольская - 2604 (56);

Винницкая - 2462 (46);

Житомирская - 1670 (16);

Днепропетровская - 1302 (27);

Хмельницкая - 1021 (13);

Черкасская – 888 (18);

Донецкая - 830 (12);

Кировоградская - 689 (0);

Запорожская - 712 (12);

Черниговская - 679 (12);

Николаевская - 536 (6);

Сумская - 397 (4);

Полтавская - 378 (7);

Херсонская - 218 (0);

Луганская - 118 (2).

В статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Владислав Сердюк

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