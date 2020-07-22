Ученые соберут 4000 человек на концерт: хотят узнать, как передается COVID-19

В Германии ученые соберут людей на поп-концерт, чтобы лучше изучить процесс распространения нового коронавируса

В Германии ученые хотят провести масштабный эксперимент, который, по их мнению, поможет лучше понять механизм распространения COVID-19 на массовых мероприятиях в закрытых помещениях. Об этом говорится на странице проекта, организованного Университетской клиникой Галле.

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Эксперимент состоится 22 августа. Он будет проводиться с 08:00 до 18:00 часов на многофункциональной крытой арене, расположенной в Лейпциге. К испытанию допустят совершеннолетних участников, но только тех, у кого не было симптомов COVID-19 в течение 48 часов до начала события, а также тех, у кого не было контакта с инфицированными или какого-то риска заразиться.

Также все участники пройдут тест на коронавирус и им выдадут респираторы и флуоресцентные антисептики, которыми те обязаны будут пользоваться. Из-за этого ученые смогут понять, каких поверхностей чаще всего касались испытуемые.

Участникам выдадут электронный браслет, который будет сообщать о продолжительности, частоте контактов, а также о соблюдении дистанции. Затем данные с браслета соберут и создадут модель, которая покажет, как вирус передается от человека к человеку.

Во время исследования будут разыграны три сценария:

- Первый смоделирует взаимодействие людей до пандемии;

- Во втором сценарии вход и передвижение людей будет контролироваться. Они будут сохранять между собой большую дистанции и тщательнее придерживаться правил гигиены;

- Третий сценарий вынудит участников придерживаться дистанции в полтора метра.

В первом и втором сценарии участие примут по 4000 человек, в третьем - 2000.

Проект внедряется с целью определения механизмов, которые позволят проводить массовые культурные или спортивные мероприятия с меньшей угрозой для здоровья участников.

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Владислав Сердюк

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