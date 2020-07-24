Коронавирус. В Украине почти 1000 новых больных за сутки и рекорд госпитализаций
За время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 62 823 заболевших COVID-19, умер 1571 пациент
За прошедшие сутки в Украине выявили 972 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Также зафиксировано рекордное число госпитализаций – 255, сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
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Заболеваемость подскочила к рекордному уровню. Больше заболевших, чем за прошедшие сутки, фиксировали лишь 24 июня (994) и 25 июня (1109), отмечается в статистике на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
Также за сутки умерли 20 человек (днем ранее - 17), выздоровели 886 пациентов (828).
За этот период сделано 31 894 тестов (31 973 сутками ранее): 16 323 исследований провели методом ПЦР (выявляет болеющих) и 15 661 – методом ИФА (помимо болеющих, фиксирует переболевших).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 62 823 заболевших: 1571 пациент скончался, 34 886 человек смогли одолеть недуг.
- 22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.
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