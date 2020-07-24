Коронавирус. В Украине почти 1000 новых больных за сутки и рекорд госпитализаций

За время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 62 823 заболевших COVID-19, умер 1571 пациент

За прошедшие сутки в Украине выявили 972 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Также зафиксировано рекордное число госпитализаций – 255, сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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Заболеваемость подскочила к рекордному уровню. Больше заболевших, чем за прошедшие сутки, фиксировали лишь 24 июня (994) и 25 июня (1109), отмечается в статистике на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

Также за сутки умерли 20 человек (днем ранее - 17), выздоровели 886 пациентов (828).

За этот период сделано 31 894 тестов (31 973 сутками ранее): 16 323 исследований провели методом ПЦР (выявляет болеющих) и 15 661 – методом ИФА (помимо болеющих, фиксирует переболевших).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 62 823 заболевших: 1571 пациент скончался, 34 886 человек смогли одолеть недуг.

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Марк Сировой

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