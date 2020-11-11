Кабмин поддержал идею о расширении сфер применения электрошокеров полицией

Использование электрошокеров является гуманным – это способствует уменьшению случаев применения огнестрельного оружия полицией, считает глава МВД

Кабинет министров согласовал проект закона, который расширит сферу использования правоохранителями электрошокеров. Решение было утверждено на заседании правительства.

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Предлагается разрешить применение электрошокеров для задержания лиц, которые совершили административное или уголовное правонарушение и при этом оказывают физическое противодействие полицейским.

Также спецсредства хотят использовать против тех, кто пытается убежать, совершив тяжкое или особо тяжкое преступление. Либо в случаях, когда вооруженные лица угрожают жизни и здоровью граждан, в том числе полицейским.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, практика использования электрошокеров является гуманной и способствует уменьшению применения огнестрельного оружия полицией.

Сейчас по закону о полиции разрешено применение электрошокеров контактного и дистанционного действия в случаях нападения на правоохранителей или других граждан, которые находятся под охраной. Их также можно использовать против животных, которые нападают на полицейских.

Новый законопроект еще предстоит утвердить депутатам Верховной рады.

2 октября Аваков обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о предоставлении дополнительного 1,979 млрд грн на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина. Позднее Кабмин одобрил выделение денег.

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Станислав Стороженко

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