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Кабмин поддержал идею о расширении сфер применения электрошокеров полицией

11.11.2020, 16:58
Кабмин поддержал идею о расширении сфер применения электрошокеров полицией - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Использование электрошокеров является гуманным – это способствует уменьшению случаев применения огнестрельного оружия полицией, считает глава МВД

Кабинет министров согласовал проект закона, который расширит сферу использования правоохранителями электрошокеров. Решение было утверждено на заседании правительства.

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Предлагается разрешить применение электрошокеров для задержания лиц, которые совершили административное или уголовное правонарушение и при этом оказывают физическое противодействие полицейским. 

Также спецсредства хотят использовать против тех, кто пытается убежать, совершив тяжкое или особо тяжкое преступление. Либо в случаях, когда вооруженные лица угрожают жизни и здоровью граждан, в том числе полицейским.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, практика использования электрошокеров является гуманной и способствует уменьшению применения огнестрельного оружия полицией.

Сейчас по закону о полиции разрешено применение электрошокеров контактного и дистанционного действия в случаях нападения на правоохранителей или других граждан, которые находятся под охраной. Их также можно использовать против животных, которые нападают на полицейских. 

Новый законопроект еще предстоит утвердить депутатам Верховной рады.

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Станислав Стороженко
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