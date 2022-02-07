UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин расширит действие программы єПідтримка

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 17:29
Кабмин расширит действие программы єПідтримка - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

На этой неделе правительство примет решение о расширении программы єПідтримка: кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп. Об этом на селекторном совещании в Офисе президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также в ближайшее время появится возможность тратить 1000 грн на коммунальные услуги.

Всего в рамках программы єПідтримка украинцам перечислено 7,8 млрд грн, сообщили в ОП.

Премьер-министр дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.

По прогнозам, заболеваемость COVID-19 в Украине будет расти еще несколько недель. На Банковой призвали украинцев активнее вакцинироваться, чтобы уберечь себя от тяжелого течения болезни.

По информации правительства, за минувшую неделю зафиксировано более 242 000 случаев заболевания, что на 44% больше, чем неделей ранее.

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине растут четвертую неделю подряд, и, по прогнозам, это продлится еще несколько недель. Пиковые показатели ожидаются на пятой-шестой неделе, сообщили в ОП.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в медучреждениях увеличено количество детских кроватей для пациентов с COVID-19.

В целом, отметили на совещании, количество госпитализированных растет контролируемо: 27 000 человек на прошлой неделе против 24 000 – на позапрошлой.

СПРАВКА. Программа єПідтримка стартовала 19 декабря. В ее рамках граждане, вакцинированные от коронавирусной болезни, могут получить от государства поддержку в размере 1000 грн. По состоянию на 7 февраля 2022 года программой воспользовались 8,2 млн человек. 2,5 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили. Чаще всего за "ковидную" тысячу покупают книги и билеты в кино. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. Вакцинированные украинцы, не имеющие приложения Дия, банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе єПідтримка со второго квартала или второго полугодия 2022 года.
  • С 7 февраля украинцы в возрасте от 14 лет, которые сделали прививку от COVID-19, могут получить 1000 грн по программе єПідтримка.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко вакцинация Денис Шмыгаль коронавирус єПідтримка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 