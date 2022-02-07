Кабмин расширит действие программы єПідтримка

На этой неделе правительство примет решение о расширении программы єПідтримка: кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп. Об этом на селекторном совещании в Офисе президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба ОП.

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Также в ближайшее время появится возможность тратить 1000 грн на коммунальные услуги.

Всего в рамках программы єПідтримка украинцам перечислено 7,8 млрд грн, сообщили в ОП.

Премьер-министр дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.

По прогнозам, заболеваемость COVID-19 в Украине будет расти еще несколько недель. На Банковой призвали украинцев активнее вакцинироваться, чтобы уберечь себя от тяжелого течения болезни.

По информации правительства, за минувшую неделю зафиксировано более 242 000 случаев заболевания, что на 44% больше, чем неделей ранее.

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине растут четвертую неделю подряд, и, по прогнозам, это продлится еще несколько недель. Пиковые показатели ожидаются на пятой-шестой неделе, сообщили в ОП.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в медучреждениях увеличено количество детских кроватей для пациентов с COVID-19.

В целом, отметили на совещании, количество госпитализированных растет контролируемо: 27 000 человек на прошлой неделе против 24 000 – на позапрошлой.

СПРАВКА. Программа єПідтримка стартовала 19 декабря. В ее рамках граждане, вакцинированные от коронавирусной болезни, могут получить от государства поддержку в размере 1000 грн. По состоянию на 7 февраля 2022 года программой воспользовались 8,2 млн человек. 2,5 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили. Чаще всего за "ковидную" тысячу покупают книги и билеты в кино. Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. Вакцинированные украинцы, не имеющие приложения Дия, банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе єПідтримка со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

С 7 февраля украинцы в возрасте от 14 лет, которые сделали прививку от COVID-19, могут получить 1000 грн по программе єПідтримка.

Вадим Ребрина

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