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Как жить с больным COVID-19 членом семьи – рекомендации Минздрава

20.07.2020, 10:48
Как жить с больным COVID-19 членом семьи – рекомендации Минздрава - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Больного COVID-19 родственника лучше поместить в отдельную комнату, свести контакты к минимуму, регулярно проветривать и убирать в жилье

Чтобы не заразиться коронавирусом от больного COVID-19 члена семьи, необходимо следовать ряду рекомендаций. Их сегодня на брифинге перечислил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Минздрав рекомендует:

- поместить больного в отдельную комнату, если есть такая возможность;

- свести к минимуму любые контакты между членами семьи;

- выделить больному отдельную посуду;

- максимально проветривать помещение;

- регулярно делать влажную уборку;

- регулярно пользоваться дезинфекторами и другими средствами защиты.

  • За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 59 493 заболевших, 1498 умерших и 31 439 выздоровевших. За сутки COVID-19 выявили у 651 пациента.

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Марк Сировой
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