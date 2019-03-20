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20.03.2019, 12:40

Как стать счастливыми: советы от Ульяны Супрун

Как стать счастливыми: советы от Ульяны Супрун - Фото
Фото: depositphotos.com

20 марта - международный день счастья

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Сегодня, 20 марта, отмечается международный день счастья.  Единой таблетки для счастья не существует, но есть разные способы получать положительные эмоции и стать более счастливыми. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Facebook.

Ученые определили, что у около трети людей ощущение счастья зависит от генов. "То есть некоторые люди более склонны чувствовать себя счастливыми, чем другие", - отметила Супрун.

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По ее словам, исследования показывают, что в основном счастье зависит от выборов, что человек  делает в своей жизни.

Специалисты советуют посвятить себя тому делу, которое больше нравится. "Это может быть не только работа, но поддержка социально важных проектов, волонтерство, хобби, или помощь близким. Главное - знать, что мы делаем что-то важное и то, что имеет смысл", - уточнила Супрун.

Она добавила, что помощь другим приносит не только положительные эмоции, но и большую пользу для здоровья.

"Нам нужна принадлежность к сообществу, семье или кругу единомышленников…Это могут быть групповые занятия спортом, объединения для защиты окружающей среды и животных или инициатива в местности, где вы живете", - объяснила и.о. министра здравоохранения.

Она подчеркнула, что изоляция и одиночество действуют наоборот.

Что можно делать, чтобы чувствовать себя счастливыми:

  • будьте физически активны;
  • следите за своим рационом;
  • старайтесь больше общаться.

"Помните, что клиническую депрессию, вызванную потрясениями или хроническими болезнями, или выгорания часто не одолеть одними прогулками, овощами и спортом. Именно поэтому важно уметь эти состояния распознать и вовремя обратиться за психологической и медицинской помощью", - уточнила Супрун.

Супрун рекомендует в период Великого поста внимательно сформировать рацион питания.

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Теги: Супрун Ульяна, советы, международный день счастья
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