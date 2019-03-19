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19.03.2019, 13:13

Ульяна Супрун объяснила, как правильно поститься

Ульяна Супрун объяснила, как правильно поститься - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения советует во время Великого поста есть бобовые продукты, грибы и не отказываться от рыбы

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует в период Великого поста внимательно сформировать рацион питания. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, можно есть разнообразную растительную пищу, получить витамины, микроэлементы, клетчатку. "Как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и укрепленный иммунитет. Доказана польза веганства и вегетарианства - прежде всего в широком растительном рационе", - сказала Супрун.

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Она подчеркнула, что бобовые в рационе необходимы не только в пост.

"Считайте бобовые мультивитаминными таблетками. В них есть витамины группы В, необходимые для образования нейромедиаторов, и микроэлементы калий, фосфор, железо, цинк и марганец. Также этот источник полноценного белка, то есть незаменимых аминокислот. Бобовые - это клетчатка, а следовательно - здоровый кишечник и здоровый уровень холестерина", - отметила Супрун.

Она уточнила, что белые грибы, шампиньоны, вешенки содержат много аминокислоты глутатиона, клетчатку бета-глюкан, микроэлемент селен, жир холин, витамин D, антиоксидант эрготионеин. "Это набор довольно уникальных и очень нужных нутриентов. Две порции грибов в неделю могут снизить риск деменции в пожилом возрасте", - сказала и.о. министра здравоохранения.

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Супрун предупредила, что полный отказ от жиров в течение поста здоровья принципиально не улучшит. В этом случае она советует есть орехи, лен, тыквенные и подсолнечные семечки, которые пост не запрещает. "В них есть витамин Е и полиненасыщенные жирные кислоты. Их следует есть действительно много. Сочетайте орехи и морковь или курагу - так жирорастворимый о-витамин А будет усваиваться", - объяснила чиновник.

Супрун не рекомендует жарить постную пищу на подсолнечном масле. "В подсолнечном масле много омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, которые способствуют воспалению и атеросклероза, а жарка создает канцерогенные соединения", - отметила она.

По ее словам, в период поста яйца могут заменить соевые продукты, тыквенные и подсолнечные семечки, кукурузу и шпинат.

"Постной альтернативой кисломолочным продуктам будет огромная миска квашеной капусты. Именно она содержит и соизмеримую количество кальция, и пробиотические лактобактерии", - добавила и.о. министра здравоохранения.

Супрун напомнила, даже в Великий пост есть несколько дней, когда можно есть рыбу. "Регулярное потребление жирной морской рыбы (сельди, скумбрии) обеспечивает мозг, сердце и сосуды и иммунную систему омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Достаточно съесть одну большой запеченную скумбрию в неделю, чтобы покрыть потребность в жирах", - уточнила она.

По словам Супрун, перловая и овсяная каши также нормализуют уровень холестерина, кукурузная содержит селен, а в гречневой много железа. "Каши хорошо сочетаются с семенами тыквы и льна и грибами", - рассказала чиновник.

У православных христиан 11 марта начался Великий пост, который продлится до 28 апреля – Светлого Христова Воскресения.

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Теги: ульяна супрун, питание, рацион, пост
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