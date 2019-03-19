Опасен ли хлеб на дрожжах - ответ Супрун

Дрожжи (фото - Pixabay)

Хлеб на дрожжах не опасен, а вздутие и боли в животе - не от наличия в нем дрожжей. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила у себя в Facebook.

Супрун отметила, что дрожжи, а именно различные штаммы микроорганизмов или простейшие грибки, которые есть, например, в хлебе, вине, домашнем сыре, квасе и кефире, отличаются от дрожжей, содержащихся в пиве.

Реклама

"В то же время закваска - тоже микроорганизмы, ведь это смесь молочнокислых бактерий и дрожжей. Они способны расщеплять мальтозу теста и сахар с образованием молочной кислоты и углекислого газа. Если испечь хлеб без дрожжей, закваски или соды он будет достаточно плоским", - уточнила она.

Кроме рыхлости дрожжи придают хлебу полезности - обогащают витаминами и аминокислотами. В хлебе с дрожжами больше железа.

"Дрожжи не выживают в уже спеченном хлебе. При высоких температурах и они, и их споры погибают. Это происходит даже при незначительном нагревании. Поэтому переживать, что живые в хлебе могут принести какой-то вред - не стоит", - подчеркнула и.о. министра.

Боли в животе и вздутие после употребления белого хлеба или сдобы Супрун объяснила наличием большого количества углеводов и недостаточным - клетчатки.

Чтобы сделать рацион более полезным она советует выбирать цельнозерновой хлеб, хорошо пережевывать и запивать.

Ранее Супрун рекомендовала быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом.

Экзамен Супрун. Правильно ли ты живешь: тест от LIGA.net