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19.03.2019, 10:08

Опасен ли хлеб на дрожжах - ответ Супрун

Опасен ли хлеб на дрожжах - ответ Супрун - Фото
Дрожжи (фото - Pixabay)

Боли в животе и вздутие после употребления белого хлеба или сдобы Супрун объяснила наличием большого количества углеводов и недостаточным - клетчатки

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Хлеб на дрожжах не опасен, а вздутие и боли в животе - не от наличия в нем дрожжей. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила у себя в Facebook.

Супрун отметила, что дрожжи, а именно различные штаммы микроорганизмов или простейшие грибки, которые есть, например, в хлебе, вине, домашнем сыре, квасе и кефире, отличаются от дрожжей, содержащихся в пиве.

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"В то же время закваска - тоже микроорганизмы, ведь это смесь молочнокислых бактерий и дрожжей. Они способны расщеплять мальтозу теста и сахар с образованием молочной кислоты и углекислого газа. Если испечь хлеб без дрожжей, закваски или соды он будет достаточно плоским", - уточнила она.

Кроме рыхлости дрожжи придают хлебу полезности - обогащают витаминами и аминокислотами. В хлебе с дрожжами больше железа.

"Дрожжи не выживают в уже спеченном хлебе. При высоких температурах и они, и их споры погибают. Это происходит даже при незначительном нагревании. Поэтому переживать, что живые в хлебе могут принести какой-то вред - не стоит", - подчеркнула и.о. министра.

Боли в животе и вздутие после употребления белого хлеба или сдобы Супрун объяснила наличием большого количества углеводов и недостаточным - клетчатки.

Чтобы сделать рацион более полезным она советует выбирать цельнозерновой хлеб, хорошо пережевывать и запивать. 

Ранее Супрун рекомендовала быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом.

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Теги: ульяна супрун, здоровье, хлеб, выпечка, дрожжи
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