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18.03.2019, 14:02

Экзамен Супрун. Правильно ли ты живешь: тест от LIGA.net

Экзамен Супрун. Правильно ли ты живешь: тест от LIGA.net - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вы точно все знаете о правильном образе жизни?

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Советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун уже стали своего рода традицией: она развенчала десятки мифов о правильном образе жизни или вредных привычках, занятиях физкультурой, воде, витаминах, возрастных болезнях и вакцинации. Думаете, вы все знаете о своем здоровье, теле и потребностях? Давайте проверим!

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Теги: ульяна супрун, здоровье, тест
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