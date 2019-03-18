Экзамен Супрун. Правильно ли ты живешь: тест от LIGA.net

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун уже стали своего рода традицией: она развенчала десятки мифов о правильном образе жизни или вредных привычках, занятиях физкультурой, воде, витаминах, возрастных болезнях и вакцинации. Думаете, вы все знаете о своем здоровье, теле и потребностях? Давайте проверим!

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