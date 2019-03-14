Ульяна Супрун объяснила, полезны ли бактерии

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Стоит быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом. Ведь когда мы убиваем слабые микроорганизмы, то на их месте обязательно поселятся сильнее и агрессивнее. Это в меньшей степени касается обычных моющих средств без антибактериального действия, которые просто физически тщательно отмывают поверхность, чем обычная вода", - отметила Супрун.

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Она уточнила, что по факту все моющие средства содержат антимикробные компоненты, просто в одних случаях их добавляют для активного действия, а в других случаях это консерванты - их используют для хранения самого моющего средства.

"Микробы невероятно быстро приспосабливаются. К примеру, модифицируют липидный слой своих мембран, образуют капсулы или синтезируют ферменты для обезвреживания вражеской вещества", - уточнила Супрун.

По ее словам, при использовании моющих средств и дезинфектантов необходимо учитывать, что слишком много моющих средств в быту могут действовать как раздражители и сами по себе вызвать аллергии.

"Для формирования крепкого иммунитета у детей необходим контакт с непатогенными бактериями. Это, в свою очередь, эффективная профилактика возникновения аллергий", - уточнила Супрун.

Она подчеркнула, что "не стоит отказываться от домашнего любимца, если дома есть ребенок. "Здоровая микробиота домашних животных пригодится иммунной системе ваших детей… Старайтесь мыть руки водой и обычным мылом. Это наиболее эффективный способ достичь их чистоты", - объяснила и.о. министра здравоохранения.

27 февраля 2019 года Супрун заявила, что готовить овощные блюда лучше в микроволновой печи, чем варить.