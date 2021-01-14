Как ведет себя лжец – исследование ученых

Команда исследователей из Университета имени Эразма Роттердамского (Нидерланды), Ланкастерского и Открытого университетов (Великобритания) обнаружила, что, когда люди лгут кому-то, они часто имитируют движения этого человека. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Publishing.

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В научной работе отмечается, что, как правило, при изучении процесса лжи, ученые рассматривают только поведение лжеца. При этом, они не принимают во внимание действия человека, которого обманывают.

Они предположили, что человек, которой потенциально может быть обманутым, также играет свою роль. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, исследователи провели эксперименты, в которых участвовали студенты колледжей – 98 человек мужского пола в возрасте от 18 до 36 лет.

Добровольцев при этом просили решить сложную головоломку, которая, на самом деле, была сложная. После того, как участники решали задачу они должны рассказать о ней другим.

Обман со сложностью головоломки был задуман специально – в комнате, где испытуемые ее решали, ученые якобы случайно оставляли решение. Это должно было способствовать тому, чтобы и сами участники солгали впоследствии — уже другим добровольцам, когда рассказывали им о решенной задаче.

Исследователи обнаружили, что опрошенные добровольцы, как правило, имитировали физические действия своего интервьюера, когда они лгали. И чем сложнее или труднее ложь, тем точнее они имитировали интервьюера. Исследователи предполагают, что это указывает на то, что ложь требует настолько большой умственной работы, что тело реагирует, просто имитируя поведение другого человека, а не генерируя действия самостоятельно.

В ноябре прошлого года американские психологи пришли к выводу по тому, что объединяет все счастливые отношения.

По мнению ученых, фанаты "ужастиков" и обладатели "нездорового" любопытства психологически устойчивее во время пандемии COVID-19, чем те, кто не любит вымышленные истории со "страшными" сюжетами.

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Станислав Стороженко

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