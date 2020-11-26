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Психологи выяснили, что объединяет все счастливые отношения

26.11.2020, 17:59
Психологи выяснили, что объединяет все счастливые отношения - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые из Рочестерского университета в США пришли к выводу, что психологическая гибкость и негибкость могут играть ключевую роль в формировании счастливых семейных и романтичных отношений. Исследование опубликовано в Journal of Contextual Behavioral Science.

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Исследователи проанализировали 174 исследования, изучив при этом почти 44 000 человек. По их мнению, у сплоченных пар есть несколько общих черт и именно осознанность и гибкость характера может быть одним из наиболее важных факторов здоровых отношений. 

Под гибкостью ученые подразумевают открытость новому опыту (как положительному, так и отрицательному), а также принятие его вне зависимости от сложности получения.

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Также психологи полагают, что здоровым отношениям может способствовать осознанное восприятие настоящего момента со стороны каждого партнера и отсутствие "застревания" на одних и тех же мыслях и эмоциях. 

Семьи, в которых отсутствовала гибкость характера со стороны партнеров, чувствовали меньшее удовлетворение отношениями (в том числе сексуальное) с обеих сторон.

У них оказалась снижена эмоциональная поддержка – они переживали более интенсивные конфликты, связанные с физической агрессией, чрезмерным стремлением к привязанности. 

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Станислав Стороженко
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