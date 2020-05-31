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Какой будет погода в первый день лета: прогноз на 1 июня - карта

Какой будет погода в первый день лета: прогноз на 1 июня - карта - Фото
Фото: pixabay.com
31.05.2020, 15:28

1 июня в Украине ожидается от 11 до 23 градусов тепла по Цельсию

1 июня в Украине ожидаются дожди, днем от 11 до 23 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ожидается облачная погода с прояснением. Временами дождь, вероятно, с грозой. 

Ночью в южных и восточных областях без значительных осадков. Скорость ветра - 7-12 м/с. Температура в восточных и южных областях от 18 до 23 градусов по Цельсию.

В западных и северных областях днем ожидается от 12 до 16 градусов по Цельсию. Ночью - от семи до 11 градусов. 

  • 26 мая в Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в июне. По прогнозам синоптиков, в июне ожидается больше гроз, чем в мае, град и шквалы.

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Владислав Сердюк
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