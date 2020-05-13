Карантин. Кабмин намерен открыть пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей

Сегодня, 13 мая, на заседании Кабмина согласовали открытие пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"Техническое постановление, которое возвращает пункт "Шегини" как пешеходный пункт пропуска для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость", - сказал министр.
Аваков отметил, что пункт пропуска откроют с момента опубликования соответствующего постановления правительства. Точную дату не назвал.