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Карантин. Кабмин намерен открыть пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей

Карантин. Кабмин намерен открыть пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей - Фото
Температурный скрининг на границе (Фото: пресс-служба ГПСУ)
13.05.2020, 16:53

Правительство согласовало открытие пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей

Сегодня, 13 мая, на заседании Кабмина согласовали открытие пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Техническое постановление, которое возвращает пункт "Шегини" как пешеходный пункт пропуска для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость", - сказал министр.

Аваков отметил, что пункт пропуска откроют с момента опубликования соответствующего постановления правительства. Точную дату не назвал.

  • Кабмин начал закрывать пункты пропуска на границе с началом карантина. На данный момент попасть в Украину на автомобиле можно только через 18 пунктов пропуска.
  • 7 мая сообщалось о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовска.
Наталия Медведева
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