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Карантин. МОЗ ослабил ограничения для рынков: новые правила

Карантин. МОЗ ослабил ограничения для рынков: новые правила - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
08.06.2020, 21:58

Минздрав ослабил ограничения для работы рынков на период карантина, связанного с эпидемией коронавируса

Министерство здравоохранения смягчило противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина, связанного с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко дал ссылку на соответствующее постановление МОЗ.

Основные правила работы рынков:

* допуск работников на рынок после термоскрининга;

* при входе на рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

* один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

* допуск на рынок только в защитной маске;

* проведение дезинфекции поверхностей;

* информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

В действующих до нынешнего смягчения ограничений правилах работы рынков были прописаны также: необходимость термоскрининга посетителей; расстояние между продавцами - не менее 3 метров; рабочие места продавцов должны быть оборудованы прозрачными защитными экранами (из пленки или пластика). В новых правилах эти условия отсутствуют.

  • 29 апреля Кабинет министров разрешил продовольственным рынкам возобновить работу.
  • В Украине в течение последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за игнорирования людьми рекомендаций по соблюдению карантина, в том числе при пользовании общественным транспортом.

Читайте также: "Коронавирус не исчез, люди умирают". Зеленский напомнил о необходимости масок

Наталия Медведева
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