Карантин. Ограничений транспорта Киева с пригородом не будет - КГГА

Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net

Транспортное сообщение Киева с пригородом на время "карантина" не отменяется, но без крайней необходимости перемещаться между населенными пунктами не стоит. Об этом сегодня на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

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"Ограничения передвижения людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины, а также пребывание в общественных местах без крайней необходимости носит пока что исключительно рекомендационный характер", - подчеркнул он.

На въезд и на выезд Киев пока закрывать не планируется. Говоря о том, будут ли отменены пригородные маршруты электричек и маршруток, Поворозник отметил, что это вопрос к правительственным комиссиям.

"Отмена маршрутов и поездов - это вопрос к Кабинету министров, который должен урегулировать вопрос перевозки пассажиров между городами в Украине", - сказал он.

Работа метро и другого общественного транспорта ограничиваться пока не будет, однако рекомендуется надевать маски.

Поворозник напомнил, что власть настоятельно рекомендует выходить из дома только на работу, в магазин или аптеку/больницу.

"Больше ни под каким предлогом из дома не выходить. Максимально ограничить социальное общение, включая родственников", - сказал он.

Ограничения предварительно будут действовать до 3 апреля, но об отмене "карантина" будет отдельное распоряжение. В Киеве на сегодня не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек, банков и автозаправок.

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