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Киев ужесточает "карантин": закроют все, кроме продуктовых, аптек, банков и АЗС

Киев ужесточает "карантин": закроют все, кроме продуктовых, аптек, банков и АЗС - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
16.03.2020, 11:55

Завтра в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков

С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек, банков и автозаправок. Об этом сообщает пресс-служба мэра столица Виталия Кличко.

Кличко заявил, что максимально ограничивается: передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами; проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан; не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары - они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды; не будут работать торговые центры - за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Работать будут АЗС, банки, банкоматы. Также временно приостанавливается работа спортивных комплексов и залов, заведений бытового обслуживания населения - СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов; развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

По словам Кличко, использование общественного транспорта пока не ограничивают, однако он призвал людей не передвигаться по городу без надобности. Также мэр просит ездить в метро в масках.

"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они - вынужденные и временные. Прибыль и деньги - важны. Но здоровье и жизнь людей - самое важное", - заявил Кличко.

Владислав Сердюк
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