Карантин. В Винницкой области закрывают доступ на кладбища и запрещают рынки

Фото: vin.gov.ua

В Винницкой области на период Пасхальных праздников и поминальных дней вводят дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В частности, сами поминальные дни решили перенести на июнь. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

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Комиссия по техногенно-экологической безопасности обладминистрации решила:

- перенести поминальные дни с 25-26 апреля на Троицкую поминальную субботу (6 июня 2020);

- ограничить доступ граждан к кладбищам в период с 20 апреля по 3 мая, кроме совершения обрядов погребения;

- прекратить движение транспорта к кладбищам, кроме грузовых автомобилей, спецтехники и транспорта задействованного в обрядах погребения;

- запретить посещение лесов в выходные и праздничные дни;

- с 19 апреля запретить работу всех рынков, а также розничную торговлю с лотков.

Общественный транспорт в областном центре прекращает свою работу уже в эту субботу в 18:00 и начнет работать не раньше 11:00 в воскресенье, сообщили в ОГА.

По состоянию на 17 апреля, Винницкая область - четвертая в Украине по заболеваемости COVID-19. Там заболели 296 человек.

25 марта Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 24 апреля, на этот же срок продлены меры карантина.