Динамика COVID-19 по регионам: в Черновицкой области почти 100 новых случаев

В двух регионах Украины количество заразившихся коронавирусом превысило 700 человек - это Черновицкая область (759) и Киев (705). Об этом говорят данные, опубликованные Минздравом.
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Больше всего заболевших COVID-19 в Черновицкой области - 759, в ней же наибольшее количество выявленных за сутки случаев - 97.
Также быстро растет число заболевших в Киеве: 61 новый случай за сутки, всего - 705 заболевших.
Область - всего заболевших (новые случаи):
Черновицкая - 759 (97);
Киев - 705 (61);
Ивано-Франковская - 427 (26);
Тернопольская - 353 (20);
Винницкая - 296 (17);
Киевская - 253 (19);
Ровенская - 240 (36);
Кировоградская - 218 (20);
Львовская - 203 (37);
Житомирская - 177 (15);
Закарпатская - 150 (34);
Черкасская - 137 (27);
Волынская - 122 (13);
Запорожская - 118 (3);
Одесская - 93 (20);
Днепропетровская - 89 (11);
Сумская - 81 (1);
Харьковская - 56 (16);
Херсонская - 51 (7);
Полтавская - 41 (14);
Хмельницкая - 38 (1);
Николаевская - 22 (0);
Донецкая - 12 (0);
Черниговская - 12 (1);
Луганская - 9 (5).
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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