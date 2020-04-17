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Динамика COVID-19 по регионам: в Черновицкой области почти 100 новых случаев

Динамика COVID-19 по регионам: в Черновицкой области почти 100 новых случаев - Фото
Тестирование на коронавирус (Фото: Markiian Lyseiko/EPA)
17.04.2020, 09:56

В Черновицкой области - 97 новых случаев COVID-19, всего 759 заболевших

В двух регионах Украины количество заразившихся коронавирусом превысило 700 человек - это Черновицкая область (759) и Киев (705). Об этом говорят данные, опубликованные Минздравом.

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Больше всего заболевших COVID-19 в Черновицкой области - 759, в ней же наибольшее количество выявленных за сутки случаев - 97.

Также быстро растет число заболевших в Киеве: 61 новый случай за сутки, всего - 705 заболевших.

Заболевшие COVID-19 по областям, 17 апреля (инфографика - Центр общественного здоровья МОЗ)

Область - всего заболевших (новые случаи):

Черновицкая - 759 (97);

Киев - 705 (61);

Ивано-Франковская - 427 (26);

Тернопольская - 353 (20);

Винницкая - 296 (17);

Киевская - 253 (19);

Ровенская - 240 (36);

Кировоградская - 218 (20);

Львовская - 203 (37);

Житомирская - 177 (15);

Закарпатская - 150 (34);

Черкасская - 137 (27);

Волынская - 122 (13);

Запорожская - 118 (3);

Одесская - 93 (20);

Днепропетровская - 89 (11);

Сумская - 81 (1);

Харьковская - 56 (16);

Херсонская - 51 (7);

Полтавская - 41 (14);

Хмельницкая - 38 (1);

Николаевская - 22 (0);

Донецкая - 12 (0);

Черниговская - 12 (1);

Луганская - 9 (5).

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • На утро 17 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией 2 182 197 человек, выздоровели 547 295, умерли 145 521.
  • Вчера Китай неожиданно исправил статистику по умершим от COVID-19, увеличив ее на 1290 человек.
  • На утро 17 апреля в Украине зафиксировали 4662 случая заболевания COVID-19, 125 человек умерли, 246 инфицированных коронавирусом выздоровели.

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Денис Юдин
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