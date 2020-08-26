Карантин. В зеленой зоне сейчас находятся девять областей - список МОЗ

Остальные 16 областей и Киев к ослаблению карантина пока не готовы

Министерство здравоохранения опубликовало список областей, которые продолжают оставаться в зеленой зоне. К ним отнесли Черкасскую, Херсонскую, Полтавскую, Николаевскую, Луганскую, Кировоградскую, Запорожскую, Донецкую и Днепропетровскую области.

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К ослаблению карантинных мер, соответственно, пока не готовы 15 областей Украины и столица. На сегодняшний день для определения регионов со значительным распространением COVID-19 Минздрав ориентируется на такие показатели:

- количество заболевших за 14 дней на 100 000 человек,

- сколько тестов на коронавирус было сделано за последние семь дней (нужно не меньше, чем 24 на 100 000 украинцев),

- загруженность коек в больницах первой волны за последние пять дней (пороговый показатель - 50%).

Показатели по областям

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На 26 августа за прошедшие сутки заболевших выявили во всех областях, больше всего - в Одесской.

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Дарья Мостовая

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