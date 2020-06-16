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Карантин. Возобновили пропуск авто еще на одном пункте пропуска с Польшей

Карантин. Возобновили пропуск авто еще на одном пункте пропуска с Польшей - Фото
Пункт пропуска Шегини (фото - dpsu.gov.ua)
16.06.2020, 11:48

В Госпогранслужбе отметили, что сейчас работают шести пунктов пропуска на границе с Польшей

Сегодня ночью Госпогранслужба возобновила пропуск легкового и грузового транспорта в пункте пропуска Шегини, напротив польского - Медика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сейчас на границе с Польшей работают пункта пропуска для автомобильного сообщения Краковец - Корчева, Рава-Русская - Хребенне и Ягодин - Дорохуск, а также пункт пропуска Шегини-Медика.

Всего возобновлена работа шести пунктов пропуска на границе с Польшей, двух - со Словакией, четыре - с Венгрией, семь - с Румынией, 46 - с Молдовой и один - для морского сообщения.

  • 15 мая сообщалось, что в полночь 16 мая международный пункт пропуска Шегини-на украинско-польской границе возобновляет работу, но пока только для пешего перехода. 

Читайте также: Госпогранслужба объяснила, где и как можно пересечь границу с Польшей: фото

Арина Толина
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