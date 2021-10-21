Киев. Пассажиров на автовокзале не пускают без сертификата. Проверяет полиция

На автовокзале в Киеве полиция проверяет у людей сертификат о вакцинации против коронавируса или тест. Пассажиры без них не могут попасть в транспорт. Об этом сообщает телеканал Киев в Telegram.

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Отмечается, что пассажиры хотят ехать в Черкасскую область, их не пускают правоохранители в автобус без сертификата.

Представитель компании-оператора Центрального автовокзала Максим Скляренко на брифинге сообщил, что киевский автовокзал сегодня потерял 40% рейсов. Перевозчики отказались выходить на маршруты.

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозок пассажиров между областями. Они должны иметь сертификат о вакцинации либо тест.

На 10 железнодорожных вокзалах начали вакцинировать и делать экспресс-тесты.

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Владислава Михайленко

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