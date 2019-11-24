Когда ждать потепления в Украине: погода, карта

Заморозки (фото - unsplash.com)

В воскресенье, 24 ноября, холод в Украине удержится, с 28 ноября прогнозируется потепление. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, днем ожидается от -3 до +4 градусов, на западе и в Крыму до + 6, + 9 градусов.

"Осадки маловероятны - потому что еще антициклон. Ветер юго-восточного направления задувать сильно на западе, юге и юго-востоке", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве будет холодно, днем около нуля, ветрено. Без осадков.

21 ноября сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение из-за ветра. На 22-е также прогнозировали ветренную погоду.

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