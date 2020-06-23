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Колледжи освободили от государственной итоговой аттестации

Колледжи освободили от государственной итоговой аттестации - Фото
Фото: pixabay.com
23.06.2020, 18:49

Выпускники учреждений специального предвысшего образования освобождаются от государственной итоговой аттестации

В 2020 году ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в учреждениях специального предвысшего образования, освобождаются от государственной итоговой аттестации (ГИА), но имеют право ее сдавать, в частности, в форме высшего независимого оценивания. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Министерства образования и науки.

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"Выпускники 2020 года, которые в 2019/2020 году завершают обучение и имеют право повторной сдачи ГИА в форме ВНО, могут подать заявления об освобождении от государственной итоговой аттестации. Ранее изданные приказы о предоставлении им академических отпусков должны быть отменены. Внешнее независимое оценивание сдают поступающие в учреждения высшего образования", - говорится в сообщении.

Кроме того, соискатели образования, претендующих на золотую или серебряную медаль, имеют право получить такие медали без прохождения ГИА.

В МОН отметили, что в приложениях к свидетельствам о полном общем среднем образовании отмечается освобождение от государственной итоговой аттестации.

Результаты ВНО как оценки ГИА вносятся в приложение к свидетельству по желанию студента.

  • Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

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Наталия Медведева
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