В Минобразования назвали даты проведения ВНО

Любомира Мандзий (Фото - пресс-служба МОН)

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает пресс-служба ведомства.

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"Внешнее независимое оценивание состоится, эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня по 17 июля в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача", - отметила Мандзий.

По ее словам, все области доставили средства индивидуальной защиты и безопасности во все пункты тестирования.

"И пункты тестирования готовы к проверке Госпродпотребслужбой. С сегодняшнего дня эта служба будет контролировать готовность пунктов тестирования к проведению ВНО в соответствии со специальным протоколом", - добавила Мандзий.

Во время внешнего независимого оценивания допуск к тестированию будет происходить при температуре тела не выше 37,2 С, отсутствии признаков респираторных заболеваний, наличии маски или респиратора. Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция и т.д.). На месте будут дежурить медики и полиция.

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15 июня в МОН рассказали , кто может не проходить ВНО в этом году.

В тот же день врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила , что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.

Сегодня Зеленский подписал закон, по которому выпускники школ в 2020 году освобождаются от обязательной аттестации, но ВНО останется обязательным для поступления в вузы.