В Минобразования назвали даты проведения ВНО

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает пресс-служба ведомства.
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"Внешнее независимое оценивание состоится, эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО с 25 июня по 17 июля в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача", - отметила Мандзий.
По ее словам, все области доставили средства индивидуальной защиты и безопасности во все пункты тестирования.
"И пункты тестирования готовы к проверке Госпродпотребслужбой. С сегодняшнего дня эта служба будет контролировать готовность пунктов тестирования к проведению ВНО в соответствии со специальным протоколом", - добавила Мандзий.
Во время внешнего независимого оценивания допуск к тестированию будет происходить при температуре тела не выше 37,2 С, отсутствии признаков респираторных заболеваний, наличии маски или респиратора. Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция и т.д.). На месте будут дежурить медики и полиция.
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