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Шмыгаль: Никаких оснований отменять ВНО нет

Шмыгаль: Никаких оснований отменять ВНО нет - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
17.06.2020, 14:59

По словам премьера, места для безопасного тестирования усиленно готовятся

Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет без рисков провести внешнее независимое оценивание. Об этом сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина.

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"Сейчас нет никаких оснований для того, чтобы его не проводить. ВНО состоится по определенному плану, зрада отменяется, никакого возвращения коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет", - заявил он.

Премьер рассказал, что сейчас усиленно готовятся места для безопасного проведения тестирования, в чем Кабмину помогают Нафтогаз, Юнисеф, европейские и международные партнеры, "которые уже отгрузили средства индивидуальной защиты под эти потребности практически в каждую область".

"Уверен, что мы спокойно и без риска пройдем этот процесс. Никто не собирается отменять ВНО. Есть четкие критерии, которые определяют, можно его проводить или нет. Главные критерии сейчас выдержаны", - подчеркнул Шмыгаль.

Он уточнил, что количество активных больных COVID-19 в Украине не превышает 60 человек на 100 000 населения, сейчас эта цифра составляет около 40. Количество областей, которые превышают эпидкритерии - не больше половины от всех.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что сегодня Кабмин примет постановление о возвращении средств за пробное ВНО.

  • 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.
  • 15 июня в МОН рассказали, кто может не проходить ВНО в этом году.
  • 15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.
  • Сегодня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, в котором предлагается сделать в 2020 году итоговую аттестацию выпускников школ добровольной.
Денис Юдин, Александра Шмыкова
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