Шмыгаль: Никаких оснований отменять ВНО нет

Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет без рисков провести внешнее независимое оценивание. Об этом сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина.
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"Сейчас нет никаких оснований для того, чтобы его не проводить. ВНО состоится по определенному плану, зрада отменяется, никакого возвращения коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет", - заявил он.
Премьер рассказал, что сейчас усиленно готовятся места для безопасного проведения тестирования, в чем Кабмину помогают Нафтогаз, Юнисеф, европейские и международные партнеры, "которые уже отгрузили средства индивидуальной защиты под эти потребности практически в каждую область".
"Уверен, что мы спокойно и без риска пройдем этот процесс. Никто не собирается отменять ВНО. Есть четкие критерии, которые определяют, можно его проводить или нет. Главные критерии сейчас выдержаны", - подчеркнул Шмыгаль.
Он уточнил, что количество активных больных COVID-19 в Украине не превышает 60 человек на 100 000 населения, сейчас эта цифра составляет около 40. Количество областей, которые превышают эпидкритерии - не больше половины от всех.
Кроме того, Шмыгаль сообщил, что сегодня Кабмин примет постановление о возвращении средств за пробное ВНО.