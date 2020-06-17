Шмыгаль: Никаких оснований отменять ВНО нет

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет без рисков провести внешнее независимое оценивание. Об этом сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина.

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"Сейчас нет никаких оснований для того, чтобы его не проводить. ВНО состоится по определенному плану, зрада отменяется, никакого возвращения коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет", - заявил он.

Премьер рассказал, что сейчас усиленно готовятся места для безопасного проведения тестирования, в чем Кабмину помогают Нафтогаз, Юнисеф, европейские и международные партнеры, "которые уже отгрузили средства индивидуальной защиты под эти потребности практически в каждую область".

"Уверен, что мы спокойно и без риска пройдем этот процесс. Никто не собирается отменять ВНО. Есть четкие критерии, которые определяют, можно его проводить или нет. Главные критерии сейчас выдержаны", - подчеркнул Шмыгаль.

Он уточнил, что количество активных больных COVID-19 в Украине не превышает 60 человек на 100 000 населения, сейчас эта цифра составляет около 40. Количество областей, которые превышают эпидкритерии - не больше половины от всех.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что сегодня Кабмин примет постановление о возвращении средств за пробное ВНО.

13 июня сообщалось , что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.

15 июня в МОН рассказали , кто может не проходить ВНО в этом году.

15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила , что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.

Сегодня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, в котором предлагается сделать в 2020 году итоговую аттестацию выпускников школ добровольной.