ВНО во время карантина. Участники получили алгоритм действий: видео

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Врио министра образования сообщила, что каждый участник ВНО получил инструкцию по алгоритму действий

Участники внешнего независимого оценивания получили в личных кабинетах инструкции с алгоритмом действий при прохождении ВНО. Об этом сообщила врио министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Укринформ.

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"Каждый участник ВНО получил инструкцию по алгоритму действий в своих личных кабинетах. Кроме того, в личных кабинетах есть видеоинструкция, как это должно происходить. В пункте тестирования работники будет сообщать о необходимости социальной дистанции, предусмотрены разметки, по которым каждый должен подходить к медицинскому работнику. Там будет происходить идентификация личности и измерение температуры", - отметила Мандзий.

По ее словам, аудитории будут проветриваться перед началом тестирования и в течение дня. Исключение составляют те аудитории, где будет проводиться ВНО по иностранному языку, поскольку в нем предусмотрено аудирование, требующее тишины и отсутствия лишних звуков извне.

Парты в аудиториях, где будет проходить тестирование, размещены на необходимом расстоянии друг от друга, за одной партой будет сидеть один человек.

Также, по ее словам, в отдельных областях, в частности в Тернопольской, будут проводить ПЦР-тестирование для всех инструкторов, сопровождающих процесс ВНО. Во Львове инструкторам проведут ИФА-тестирования.

Абитуриенты должны иметь с собой паспорт или документ, удостоверяющий личность, приглашение на тестирование, маску, если маски нет, – ее выдадут на входе в пункт тестирования. По словам Мандзий, на каждого участника ВНО выделено две маски.

Отдельно руководительница МОН заметила, что лица, не допущенные в пункты тестирования из-за высокой температуры или признаков острого респираторного заболевания, смогут зарегистрироваться и пройти ВНО в дополнительную сессию.

Также МОН и Украинский центр оценивания качества образования обнародовали видеоролики с объяснениями, как будут подготовлены аудитории к процедуре ВНО и памятку абитуриентам о безопасных условиях ВНО.

  • 15 июня в МОН рассказали, кто может не проходить ВНО в этом году.
  • В тот же день врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.
  • 22 июня Зеленский подписал закон, по которому выпускники школ в 2020 году освобождаются от обязательной аттестации, но ВНО останется обязательным для поступления в вузы.
  • В тот же день госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.
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Теги: абитуриент, образование, вно, карантин, Любомира Мандзий
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