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11.04.2019, 06:17

Корь из Украины вызвала вспышку в США

Корь из Украины вызвала вспышку в США - Фото
Фото: скриншот видео

Мэр Нью-Йорка объявил обязательную вакцинацию и режим чрезвычайного положения

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В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за резкой вспышки кори, которая как подозревают, попала в США из Украины. Об этом сообщает Голос Америки.

"С начала этого года в США зафиксировали 465 случаев заражения опасной инфекцией, почти 170 из них - в штате Нью-Йорк, округ Рокленд, где живет значительное количество ультра-ортодоксальных евреев. Это рекордные показатели за последние 28 лет", - отмечается в сообщении.

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Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил обязательную вакцинацию и режим чрезвычайного положения в области здравоохранения.

"Это единственный путь остановить эту вспышку и убедиться, что те, кто не был привит, получит вакцину. Людям критически важно осознать, что вакцина от кори работает. Она безопасна, эффективна, проверенная временем", - заявил мэр.

Для всех невакцинированных людей, которые живут, работают или учатся в ряде округов Нью-Йорка, объявили обязательную прививку от кори, паротита и краснухи.

"Физически заставить людей делать это не могут, однако за отказ обещают тысячу долларов штрафа. В конце марта неиммунизированных детям запретили посещать все общественные места", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что больше всего случаев заболевания во Львовской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой областях и Киеве.

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Теги: Украина, США, корь, нью-йорк, прививки
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