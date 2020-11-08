Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Харьковской области и Киеве – динамика
08.11.2020, 09:35
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
Меньше всего новых заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Кировоградской области
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Харьковской области (1074) и Киеве (943). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Меньше всего заразившихся за этот период отмечается в Кировоградской области (74);
Динамика по областям:
- Киев – всего 44 172 случаев (за сутки 943);
- Винницкая область – 12 420 (204);
- Волынская область – 16 105 (310);
- Днепропетровская область – 17 748 (302);
- Донецкая область – 13 907 (361);
- Житомирская область – 18 334 (543);
- Закарпатская область – 16 932 (262);
- Запорожская область – 13 422 (688);
- Ивано-Франковская область – 24 066 (505);
- Киевская область – 19 820 (546);
- Кировоградская область – 3092 (74);
- Луганская область – 4450 (105);
- Львовская область – 33 283 (301);
- Николаевская область – 10 240 (291);
- Одесская область – 28 265 (371);
- Полтавская область – 11 944 (245);
- Ровенская область – 21 770 (367);
- Сумская область – 14 486 (383);
- Тернопольская область – 22 040 (133);
- Харьковская область – 43 213 (1074);
- Херсонская область – 5441 (197);
- Хмельницкая область – 19 493 (476);
- Черкасская область – 10 618 (157);
- Черновицкая область – 25 016 (457);
- Черниговская область – 10 054 (107).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- С 9 ноября в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.
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