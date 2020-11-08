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Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Харьковской области и Киеве – динамика

08.11.2020, 09:35
Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Харьковской области и Киеве – динамика - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Меньше всего новых заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Кировоградской области

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Харьковской области (1074) и Киеве (943). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше всего заразившихся за этот период отмечается в Кировоградской области (74);

Динамика по областям:

  • Киев – всего 44 172 случаев (за сутки 943);
  • Винницкая область – 12 420 (204);
  • Волынская область – 16 105 (310);
  • Днепропетровская область – 17 748 (302);
  • Донецкая область – 13 907 (361);
  • Житомирская область – 18 334 (543);
  • Закарпатская область – 16 932 (262);
  • Запорожская область – 13 422 (688);
  • Ивано-Франковская область – 24 066 (505);
  • Киевская область – 19 820 (546);
  • Кировоградская область – 3092 (74);
  • Луганская область – 4450 (105);
  • Львовская область – 33 283 (301);
  • Николаевская область – 10 240 (291);
  • Одесская область – 28 265 (371);
  • Полтавская область – 11 944 (245);
  • Ровенская область – 21 770 (367);
  • Сумская область – 14 486 (383);
  • Тернопольская область – 22 040 (133);
  • Харьковская область – 43 213 (1074);
  • Херсонская область – 5441 (197);
  • Хмельницкая область – 19 493 (476);
  • Черкасская область – 10 618 (157);
  • Черновицкая область – 25 016 (457);
  • Черниговская область – 10 054 (107).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • С 9 ноября в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.

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Владислав Сердюк
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