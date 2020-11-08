Коронавирус. Больше всего новых заболевших в Харьковской области и Киеве – динамика

Меньше всего новых заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Кировоградской области

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Харьковской области (1074) и Киеве (943). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Меньше всего заразившихся за этот период отмечается в Кировоградской области (74);

Динамика по областям:

Киев – всего 44 172 случаев (за сутки 943);

Винницкая область – 12 420 (204);

Волынская область – 16 105 (310);

Днепропетровская область – 17 748 (302);

Донецкая область – 13 907 (361);

Житомирская область – 18 334 (543);

Закарпатская область – 16 932 (262);

Запорожская область – 13 422 (688);

Ивано-Франковская область – 24 066 (505);

Киевская область – 19 820 (546);

Кировоградская область – 3092 (74);

Луганская область – 4450 (105);

Львовская область – 33 283 (301);

Николаевская область – 10 240 (291);

Одесская область – 28 265 (371);

Полтавская область – 11 944 (245);

Ровенская область – 21 770 (367);

Сумская область – 14 486 (383);

Тернопольская область – 22 040 (133);

Харьковская область – 43 213 (1074);

Херсонская область – 5441 (197);

Хмельницкая область – 19 493 (476);

Черкасская область – 10 618 (157);

Черновицкая область – 25 016 (457);

Черниговская область – 10 054 (107).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С 9 ноября в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире – LIVE

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.