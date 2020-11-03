Коронавирус. Больше всего заболевших в Киеве и Харьковской области: динамика по регионам

Меньше всего заболевших коронавирусом за сутки – в Кировоградской и Луганской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Киеве, 789 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Более 700 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве и Харьковской области, более 500 – в Хмельницкой области, более 400 – в семи областях: Донецкой, Житомирской, Одесской, Львовской, Запорожской, Ивано-Франковской и Ровенской.

Меньше всего заболевших – в Кировоградской и Луганской областях.

Динамика по регионам:

Киев – 39534 заболевших (789 за сутки);

Харьковская область – 38 709 (712);

Хмельницкая – 16 928 (506);

Донецкая – 11 731 (496);

Житомирская – 15 833 (470);

Одесская – 25 785 (460);

Львовская – 31 134 (434);

Запорожская – 10 797 (427);

Ивано-Франковская – 21 596 (427);

Ровенская – 19 998 (425);

Черновицкая – 22 881 (396);

Киевская – 17 535 (360);

Полтавская – 10 190 (338);

Сумская – 12 409 (338);

Днепропетровская – 15 729 (318);

Винницкая – 11 096 (307);

Закарпатская – 15 187 (276);

Волынская – 14 234 (251);

Черкасская – 9670 (248);

Николаевская – 8736 (241);

Тернопольская – 21 186 (223);

Черниговская – 9213 (161);

Херсонская – 4424 (154);

Луганская – 3881 (121);

Кировоградская – 2677 (21).

Данные по временно оккупированным территориям Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

Вчера, 2 ноября, в Украине вступили в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 областных центров.

За прошедшие сутки в Украине выявили 8899 новых заболевших коронавирусом.

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Денис Юдин

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