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Коронавирус. Четверо украинцев заразились внутри страны - Минздрав

Коронавирус. Четверо украинцев заразились внутри страны - Минздрав - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
17.03.2020, 09:54

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что Минздрав меняет алгоритм диагностики и выявления зараженных коронавирусом (COVID-19)

Четыре человека из семи украинцев заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19) внутри страны, не путешествуя за границу. Об этом сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады заявил главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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"К сожалению, у нас в Украине уже семь зарегистрированных случаев заражения коронавирусной болезни. Из них четыре случая связаны с внутристрановой передачей данного вируса на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Ляшко.

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Арина Толина
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Виктор Ляшко минздрав коронавирус COVID-19
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