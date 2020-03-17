Коронавирус. Четверо украинцев заразились внутри страны - Минздрав

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Четыре человека из семи украинцев заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19) внутри страны, не путешествуя за границу. Об этом сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады заявил главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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"К сожалению, у нас в Украине уже семь зарегистрированных случаев заражения коронавирусной болезни. Из них четыре случая связаны с внутристрановой передачей данного вируса на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Ляшко.

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