Коронавирус. Для кого создадут временные больницы: объяснение Минздрава

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Минздрав планирует создать временные больницы для тех, у кого будет легкое течение болезни COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, сейчас работают над приказом, который должен утвердить все необходимые требования для таких госпиталей.

"Наша цель и наше предложение - это разворачивать такие госпитали для тех, кто будет легкое течение болезни, но не иметь возможности самоизолироваться дома по определенным причинам", - объяснил Ляшко.

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Он считает, что это позволит более качественно следить за больными коронавирусом, а в случае необходимости транспортировать их в полноценные учреждения здравоохранения, где будет возможность проводить реанимационные мероприятия.

оспитализировать в больницы будут лишь тех инфицированных коронавирусом, у кого болезнь протекает в средней или тяжелой формах, остальные будут лечиться дома под присмотром медиков. 29 марта Ляшко заявлял, что г

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