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Коронавирус. Для кого создадут временные больницы: объяснение Минздрава

Коронавирус. Для кого создадут временные больницы: объяснение Минздрава - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
07.04.2020, 13:58

Главный санврач Виктор Ляшко считает, что временные госпитали позволят более качественно следить за больными коронавирусной инфекцией COVID-19

Минздрав планирует создать временные больницы для тех, у кого будет легкое течение болезни COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, сейчас работают над приказом, который должен утвердить все необходимые требования для таких госпиталей.

"Наша цель и наше предложение - это разворачивать такие госпитали для тех, кто будет легкое течение болезни, но не иметь возможности самоизолироваться дома по определенным причинам", - объяснил Ляшко.

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Он считает, что это позволит более качественно следить за больными коронавирусом, а в случае необходимости транспортировать их в полноценные учреждения здравоохранения, где будет возможность проводить реанимационные мероприятия.

  • 29 марта Ляшко заявлял, что госпитализировать в больницы будут лишь тех инфицированных коронавирусом, у кого болезнь протекает в средней или тяжелой формах, остальные будут лечиться дома под присмотром медиков.

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Арина Толина
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Виктор Ляшко коронавирус COVID-19 временные больницы
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