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Ляшко заявил, что людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут

Ляшко заявил, что людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
29.03.2020, 15:50

В Украине изменили стандарт лечения коронавируса. Больные в средней и тяжелой степени тяжести будут лечиться в больницах, в легких формах - дома

Госпитализировать в больницы будут лишь тех инфицированных коронавирусом, у кого болезнь протекает в средней или тяжелой формах, остальные будут лечиться дома под присмотром медиков. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Мы предусматриваем внедрение клинического сортирования. То есть госпитализировать в больницы должны больных со средней и тяжелой степенью болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.

Ляшко добавил, что в Минздраве создали экспертную группу, которая будет исследовать передовые методы лечения COVID-19. При этом он напомнил, что специфической терапии пока нет – существует лишь симптоматическое лечение.

Главный санврач подчеркнул, что коронавирус передается, в первую очередь, капельным путем, а не аэрогенным.

"Он передается только капельным путем. Капельки большого размера сразу оседают на поверхности. Когда человек контактирует руками с этой поверхностью, а потом касается слизистых оболочек, вирус может попасть в организм и инфицировать человека", - пояснил он.

  • По состоянию на 10 часов утра 29 марта в Украине выявлено 418 случаев заражения коронавирусом, девять больных COVID-19 погибли, пятеро пациентов одолели недуг.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко госпитализация коронавирус COVID-19
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