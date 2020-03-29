В Украине – 109 новых случаев коронавируса за сутки: заражены более 400 человек

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

По состоянию на 10 часов утра 29 марта в Украине коронавирусом заразились 418 человек, девять больных COVID-19 погибли, пятеро пациентов одолели недуг. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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Уточняется, что несколько случаев заражения сняли с учета в Днепропетровской и Николаевской областях – их зарегистрировали в Киеве. Таким образом, Николаевская область остается единственной, где не зафиксировали COVID-19.

У украинских властей отсутствуют официальные данные по временно оккупированному. Намедни сообщалось, что на полуострове более 1000 человек госпитализированы с пневмонии. Оккупанты из РФ заявляли об одном зарегистрированном случаев в Крыму.

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Наиболее зараженными местами Украины являются Киев (82 случая), Черновицкая (59), Тернопольская (57), Черкасская (46), Киевская (45) и Ивано-Франковская (41) области.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

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Фото - Центр громадського здоров'я МОЗ